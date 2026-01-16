إعلان

غدًا.. قطع الكهرباء عن 5 مناطق بمركز أبو قرقاص بالمنيا

كتب : جمال محمد

04:14 م 16/01/2026

قطع الكهرباء - أرشيفية

المنيا - جمال محمد:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص بمحافظة المنيا، عن فصل التيار الكهربائي غدًا السبت عن عدة مناطق، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية، اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة.

ويشمل فصل التيار الكهربائي المناطق التالية: شارع بن خلدون، شارع مكة، مساكن مكة من بحري البلد، مساكن عثمان بن عفان، وشارع النيل من بحري.

وأهابت الوحدة المحلية بالمواطنين اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الفصل، مؤكدة عودة التيار فور الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية للمحولات.

