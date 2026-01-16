أثناء نزولها من أتوبيس.. مصرع سيدة في حادث مأساوي بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقيت سيدة مصرعها أسفل عجلات أتوبيس في حادث سير مروع شهدته منطقة عرابي بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك أثناء نزولها من الأتوبيس أمام أحد المطاعم بالمنطقة، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة في الحال متأثرة بإصابتها.

وجرى إخطار اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، فيما تم نقل الجثمان إلى مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، قد تلقيا إخطارًا من المقدم يوسف الشامي، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بتلقي بلاغ بوقوع حادث تصادم ووجود حالة وفاة لسيدة بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء نزول السيدة من الأتوبيس اختل توازنها، ما أدى إلى سقوطها أسفل عجلاته، ولقيت مصرعها في الحال.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.