إعلان

أثناء نزولها من أتوبيس.. مصرع سيدة في حادث مأساوي بشبرا الخيمة

كتب : أسامة عبدالرحمن

04:20 م 16/01/2026

أثناء نزولها من أتوبيس.. مصرع سيدة في حادث مأساوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقيت سيدة مصرعها أسفل عجلات أتوبيس في حادث سير مروع شهدته منطقة عرابي بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك أثناء نزولها من الأتوبيس أمام أحد المطاعم بالمنطقة، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة في الحال متأثرة بإصابتها.

وجرى إخطار اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، فيما تم نقل الجثمان إلى مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، قد تلقيا إخطارًا من المقدم يوسف الشامي، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بتلقي بلاغ بوقوع حادث تصادم ووجود حالة وفاة لسيدة بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء نزول السيدة من الأتوبيس اختل توازنها، ما أدى إلى سقوطها أسفل عجلاته، ولقيت مصرعها في الحال.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث سير شبرا الخيمة أمن القليوبية مستشفى ناصر العام النيابة العامة مصرع سيدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصدر لمصراوي: إيقاف قيد عاشر في طريق الزمالك
رياضة محلية

مصدر لمصراوي: إيقاف قيد عاشر في طريق الزمالك
خطيب المسجد النبوي يكشف عن دلالات ومظاهر معجزة الإسراء والمعراج العظمى
أخبار

خطيب المسجد النبوي يكشف عن دلالات ومظاهر معجزة الإسراء والمعراج العظمى
كيف تعيد مصر رسم خريطة تداول الغاز في شرق المتوسط؟
اقتصاد

كيف تعيد مصر رسم خريطة تداول الغاز في شرق المتوسط؟
قبل غرقها.. مواطنون يلتقطون صورًا مع السفينة FENER ببورسعيد (فيديو وصور)
أخبار المحافظات

قبل غرقها.. مواطنون يلتقطون صورًا مع السفينة FENER ببورسعيد (فيديو وصور)
قبل عقدها غداً.. أبرز المعلومات عن نظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2026
مدارس

قبل عقدها غداً.. أبرز المعلومات عن نظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان