بني سويف - حمدي سليمان:

أُصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة طعام فاسدة تتضمن "أرز وبسلة وفراخ" داخل منزلهم بإحدى القرى التابعة لمركز بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من مستشفى بني سويف التخصصي، يفيد بوصول كل من: هاني م. ع، 50 عامًا، وزوجته سحر م. ع، 45 عامًا، وأبنائهما: منة 22 عامًا، سما 15 عامًا، ونور الهدى 13 عامًا، مصابين بحالة إعياء شديد وقيء مستمر، إثر تناولهم الوجبة الفاسدة.

جرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ووضعهم تحت الملاحظة الطبية لحين استقرار حالتهم الصحية، كما تم تحرير محضر بالواقعة.