إعلان

قبل غرقها.. مواطنون يلتقطون صورًا مع السفينة FENER ببورسعيد (فيديو وصور)

كتب : طارق الرفاعي

03:38 م 16/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    زوجان يشاهدان السفينة الجانحة
  • عرض 7 صورة
    السفينة الجانحة على شاطئ بورسعيد
  • عرض 7 صورة
    مواطنون يلتقطون الصور التذكارية للسفينة٢
  • عرض 7 صورة
    السفينة الجانحة في بحر بورسعيد
  • عرض 7 صورة
    مواطنون يشاهدون السفينة الجانحة
  • عرض 7 صورة
    مواطنون يلتقطون الصور التذكارية للسفينة٣

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بورسعيد - طارق الرفاعي:

توافد عدد من المواطنين على شاطئ بورسعيد، اليوم الجمعة، لمشاهدة السفينة FENER التي جنحت بالقرب من شاطئ المدينة منذ الثلاثاء الماضي.

والتقط المواطنون صورًا تذكارية للسفينة من على شاطئ بورسعيد، خاصة صور "السيلفي"، في ظل أجواء من الترقب والانتظار لمصير السفينة الجانحة.

وكانت السفينة قد غادرت تركيا متجهة إلى ميناء شرق بورسعيد لتحميل شحنة من الملح، وبعد مغادرتها الميناء طلب ربان السفينة الانتظار في منطقة المخطاف ببورسعيد نتيجة سوء الأحوال الجوية، ولحين تحسنها.

وعقب ذلك، تلقّى فريق الإنقاذ البحري التابع لهيئة قناة السويس إخطارًا من السفينة بوجود فتحة في أحد العنابر، أسفرت عن تسرب المياه إلى بدنها.

وقام ربان السفينة بالتحرك جنوب منطقة الانتظار لشحطها خوفًا من غرقها، ثم أرسل مساءً نداء استغاثة لإنقاذ طاقمها بعد زيادة ميل السفينة بنحو 10 درجات ناحية اليمين، واتجاهها نحو الغرق.

ودفعت هيئة قناة السويس بقاطرتين وثلاثة لنشات بحرية من طراز «بحّار» لإخلاء جميع أفراد طاقم السفينة، والبالغ عددهم 12 فردًا، وتأمين السفينة خلال عملية الإنقاذ.

ومن جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عدم تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بحادث جنوح السفينة، مشيرًا إلى أن الواقعة حدثت خارج نطاق المجرى الملاحي للقناة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شاطئ بورسعيد ميناء شرق بورسعيد هيئة قناة السويس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"سيكافئنا الله في بطولة أخرى".. تريزيجيه يعتذر للجماهير بعد الهزيمة من
رياضة عربية وعالمية

"سيكافئنا الله في بطولة أخرى".. تريزيجيه يعتذر للجماهير بعد الهزيمة من
كيف تعيد مصر رسم خريطة تداول الغاز في شرق المتوسط؟
اقتصاد

كيف تعيد مصر رسم خريطة تداول الغاز في شرق المتوسط؟
بـ"صورة وتعليق" ويجز يثير الجدل بشأن ارتباطه .. ما القصة؟
زووم

بـ"صورة وتعليق" ويجز يثير الجدل بشأن ارتباطه .. ما القصة؟

حسام حسن: أعتقد الجماهير المصرية سعيدة لأنها تمتلك منتخبا قويا
رياضة عربية وعالمية

حسام حسن: أعتقد الجماهير المصرية سعيدة لأنها تمتلك منتخبا قويا
"الغاوي" آخر أعماله.. وفاة الفنان محمد الإمام بشكل مفاجئ
زووم

"الغاوي" آخر أعماله.. وفاة الفنان محمد الإمام بشكل مفاجئ

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة