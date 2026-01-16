بورسعيد - طارق الرفاعي:

توافد عدد من المواطنين على شاطئ بورسعيد، اليوم الجمعة، لمشاهدة السفينة FENER التي جنحت بالقرب من شاطئ المدينة منذ الثلاثاء الماضي.

والتقط المواطنون صورًا تذكارية للسفينة من على شاطئ بورسعيد، خاصة صور "السيلفي"، في ظل أجواء من الترقب والانتظار لمصير السفينة الجانحة.

وكانت السفينة قد غادرت تركيا متجهة إلى ميناء شرق بورسعيد لتحميل شحنة من الملح، وبعد مغادرتها الميناء طلب ربان السفينة الانتظار في منطقة المخطاف ببورسعيد نتيجة سوء الأحوال الجوية، ولحين تحسنها.

وعقب ذلك، تلقّى فريق الإنقاذ البحري التابع لهيئة قناة السويس إخطارًا من السفينة بوجود فتحة في أحد العنابر، أسفرت عن تسرب المياه إلى بدنها.

وقام ربان السفينة بالتحرك جنوب منطقة الانتظار لشحطها خوفًا من غرقها، ثم أرسل مساءً نداء استغاثة لإنقاذ طاقمها بعد زيادة ميل السفينة بنحو 10 درجات ناحية اليمين، واتجاهها نحو الغرق.

ودفعت هيئة قناة السويس بقاطرتين وثلاثة لنشات بحرية من طراز «بحّار» لإخلاء جميع أفراد طاقم السفينة، والبالغ عددهم 12 فردًا، وتأمين السفينة خلال عملية الإنقاذ.

ومن جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عدم تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بحادث جنوح السفينة، مشيرًا إلى أن الواقعة حدثت خارج نطاق المجرى الملاحي للقناة.