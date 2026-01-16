في لفتة لاقت تفاعلا واسعا، فاجأ رجل أعمال صيني شاب موظفيه بتقديم سبائك ذهبية كمكافأة خلال حفل ذكرى تأسيس شركته، في خطوة عكست توجها غير تقليدي في تحفيز العاملين وتقدير جهودهم.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا ستاندرد" الصادرة في هونغ كونغ، فإن صاحب متجر مجوهرات يبلغ من العمر 21 عاما، ويعمل في مقاطعة خنان شرقي الصين، قدم لكل موظف سبيكة ذهبية بوزن جرام واحد تحمل توقيعه الشخصي، وتبلغ قيمتها نحو 500 يوان صيني، وذلك خلال الاحتفال بمرور فترة على تأسيس الشركة.

وأشارت الصحيفة إلى أن رجل الأعمال الشاب افتتح حتى الآن ثمانية متاجر مجوهرات في مدينة شوتشانج، التي يزيد عدد سكانها على أربعة ملايين نسمة، دون الكشف عن اسم الشركة أو مؤسسها. ووفقا للتقارير، بلغ إجمالي ما تم توزيعه من الذهب منذ افتتاح المتاجر ما بين 80 و90 جراما.

ولم تقتصر مبادرات الدعم على المكافآت الذهبية فقط، إذ قدم صاحب الشركة مساعدات مالية خاصة للموظفات الحوامل، مع تعهده بدفع رواتبهن كاملة وضمان استمرار وظائفهن طوال فترة إجازة الأمومة، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياق أوسع لمبادرات تحفيزية لافتة شهدتها بعض الشركات الصينية مؤخرا، فقد ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" أن شركة Insta360 المتخصصة في تصنيع كاميرات الحركة منحت أفضل موظفيها مفاتيح ذهبية، بلغ وزن أثقلها – وهو مفتاح المسافة – نحو 35.02 جراما.

كما أشارت "ذا ستاندرد" إلى أن شركة تشجيانج جوشنج للسيارات قدمت في ديسمبر الأول الماضي شققا سكنية لموظفيها مقابل التزامهم بالبقاء في العمل لمدة خمس سنوات إضافية، في محاولة لتعزيز الاستقرار الوظيفي والولاء المؤسسي.

