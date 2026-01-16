مباريات الأمس
500 مليون طلب.. كأس العالم 2026 يحقق رقما صادما قبل انطلاقه

كتب : هند عواد

03:37 م 16/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    كأس العالم 2026
  • عرض 5 صورة
    كرة كأس العالم 2026
  • عرض 5 صورة
    كأس العالم 2026
  • عرض 5 صورة
    كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أنه تلقى رقماً قياسياً بلغ 500 مليون طلب للحصول على تذاكر بطولة كأس العالم 2026، المقرر لها يونيو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

فُتح باب التقديم في ديسمبر الماضي، بعد فترة من قرعة كأس العالم وإعلان جدول المباريات، وباعت فيفا حوالي مليوني تذكرة في شهري أكتوبر ونوفمبر قبل تحديد الجدول الزمني، ويتبقى لديها حوالي 4 أو 5 ملايين تذكرة متاحة طوال البطولة، وفقا لشبكة "ذا أثيليتك".

وأشارت الشبكة إلى أن، الطلبات التي تزيد عن 500 مليون طلب - والتي من المحتمل أن تمثل طلبًا لأكثر من مليار تذكرة، حيث يمثل كل طلب من 1 إلى 4 تذاكر - تعني أن كأس العالم ككل يعاني من اكتظاظ شديد.

وكشف فيفا، المباريات الأكثر طلباً، وكانت بالترتيب كالآتي:

1- كولومبيا ضد البرتغال

2- المكسيك ضد جمهورية كوريا

3- نهائي كأس العالم

4- المكسيك ضد جنوب أفريقيا (مباراة افتتاح كأس العالم)

5- مباراة دور الـ32 في تورنتو يوم 2 يوليو، والتي من المرجح أن تجمع بين البرتغال أو كولومبيا ضد صاحب المركز الثاني في مجموعة إنجلترا

