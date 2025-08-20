إعلان

محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء في وفاة والد محمد الشناوي (صور)

10:56 م الأربعاء 20 أغسطس 2025
    محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء في وفاة والد محمد الشناوي (1)
    محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء في وفاة والد محمد الشناوي (4)
    محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء في وفاة والد محمد الشناوي (5)
    محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء في وفاة والد محمد الشناوي (6)
    محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء في وفاة والد محمد الشناوي (7)
    محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء في وفاة والد محمد الشناوي (8)
    محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء في وفاة والد محمد الشناوي (2)
كفر الشيخ - إسلام عمار:

قدّم اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، واجب العزاء في والد حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، محمد الشناوي، وذلك بمدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ.

وشهد العزاء حضور عدد من قيادات المحافظة، والشخصيات السياسية والتنفيذية والشعبية.

وكان أهالي عزبة الشرقاوية التابعة لمركز بيلا قد شيعوا جثمان الحاج السيد الشناوي، والد حارس الأهلي، عقب أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد الإمام البخاري بالعزبة.

وكشفت مصادر أن والد محمد الشناوي، البالغ من العمر 70 عامًا، توفي إثر انقلاب سيارة ملاكي كان يستقلها على طريق الواحات عند الكيلو 292، حيث اختل توازن السائق مما أدى إلى الحادث، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أكتوبر المركزي.

اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ شخصيات رياضية في عزاء والد محمد الشناوي عزاء والد الشناوي الأهلي
