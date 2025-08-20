الشرقية - ياسمين عزت:

لم يكد يمر وقت طويل على وقع الصدمة بانهيار عقار مكوّن من 7 طوابق في شارع مولد النبي بمدينة الزقازيق، حتى تحوّل المكان إلى ساحة تجمع بين الألم والتكاتف.

بينما كانت الأجهزة التنفيذية ورجال الحماية المدنية، يعاونهم أهالي المنطقة، يرفعون الأنقاض في محاولة للوصول إلى الجثامين والمصابين، كان المشهد مؤلمًا وقاسيًا تحت شمس حارقة، زادت معاناة الجميع مع الانتظار والذهول.

وسط هذه اللحظات العصيبة، برز مشهد إنساني استثنائي: مجموعة من الأطفال الصغار يحملون ألواح التلج وزجاجات المياه المثلجة، يوزعونها على العمال ورجال الإنقاذ والمواطنين الواقفين بالمكان.

على مدار أكثر من 7 ساعات لم يتوقفوا، يركضون جيئة وذهابًا بكوب ماء بارد يخفف حرارة الجو ويواسي قلوبًا مثقلة بالحزن.

لم يكن هؤلاء الأطفال جزءًا من فرق الإنقاذ، لكنهم حملوا على عاتقهم مهمة أخرى لا تقل قيمة، إنعاش الأرواح المنهكة من العمل المتواصل أو حتى المواطنين المراقبون للواقعة منذ لحظة وقوعها بكوب ماء، ورسم لحظة رحمة وسط مشهد فاجعة.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين، فيما لا تزال جهود رفع الأنقاض جارية بحثًا عن ضحايا أسفل العقار المنهار.