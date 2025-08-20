محافظ الشرقية يطمئن على مصابي انهيار عقار الزقازيق (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

توجه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم، إلى مستشفيات الزقازيق الجامعي والعام للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي حادث انهيار عقار قديم بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق، والذي أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

وخلال زيارته لمستشفى جامعة الزقازيق، تابع المحافظ حالة أحد المصابين الذي خضع لجراحة عاجلة بعد تعرضه لكسر في الحوض، متمنيًا له الشفاء العاجل، ومؤكدًا ضرورة تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين، والتنسيق بين مختلف القطاعات الصحية لاستكمال علاجهم حتى عودتهم إلى منازلهم سالمين.

كما انتقل المحافظ إلى مستشفى الزقازيق العام لمتابعة حالة مصاب آخر تعرض لكدمات في الصدر والرأس، وتم نقله إلى غرفة العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم، مشددًا على أن جميع المصابين تحت متابعة دقيقة من الأطباء وفرق التمريض، مع تسخير كافة الإمكانات الطبية والبشرية لخدمتهم.

وأكد الأشموني أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقف إلى جانب المصابين وأسرهم، وتقدم لهم كل أوجه الدعم والرعاية الصحية والعلاجية، مقدمًا خالص التعازي لأسر الضحايا ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

يُذكر أن الحادث أسفر عن 3 حالات وفاة و7 إصابات، خرج من بينهم 5 حالات بعد تلقيهم العلاج اللازم.

ورافق المحافظ في جولته كل من الدكتور أحمد عناني، عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق، والدكتور وليد ندا، المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، والدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد يحيى، مدير مستشفى الزقازيق العام.