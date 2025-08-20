إعلان

فرق الإنقاذ تواصل رفع أنقاض عقار الزقازيق المنهار (فيديو وصور)

07:12 م الأربعاء 20 أغسطس 2025
الشرقية - ياسمين عزت:

شهدت مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، انهيار عقار مكوَّن من 7 طوابق بشارع مولد النبي، ما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

فور وقوع الحادث، في تمام الحادية عشرة صباحًا، هرعت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع العقار المنهار، وبدأت عمليات رفع الأنقاض وإخلاء المنطقة المحيطة.

ولم يتوانَ أهالي المنطقة عن مد يد العون لرجال الإنقاذ، حيث شارك العشرات منهم في المساعدة على رفع الأنقاض، وتسهيل حركة قوات الأمن، فضلًا عن إنقاذ معدات بعض المحال التجارية المتضررة وإعادتها إلى أصحابها.

وتلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى الموقع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما لا تزال الجهود مستمرة لرفع الأنقاض وتأمين محيط العقار.

الزقازيق الشرقية حادث انهيار عقار عقار الزقازيق مديرية أمن الشرقية الحماية المدنية
