صرخات تحت الأنقاض.. مصرع شخص وإصابة 4 في انهيار عقار بالزقازيق (صور)

05:57 م الأربعاء 20 أغسطس 2025
الشرقية - ياسمين عزت:

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون، في حادث انهيار عقار مكون من 3 طوابق بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكانت مديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا يفيد بانهيار العقار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ودفعت هيئة الإسعاف فرع الشرقية بـ10 سيارات إسعاف، فيما دفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء وأخرى للإنقاذ البري، لرفع الأنقاض وإنقاذ المتضررين.

كما انتقل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إلى موقع الحادث لمتابعة الإجراءات، واستدعى وحدة التدخل السريع بالديوان العام للتنسيق مع إدارة الحماية المدنية وتسخير كافة الإمكانات المتاحة من لوادر ومعدات وقوى بشرية، لسرعة رفع أنقاض العقار المنهار وإنقاذ قاطنيه.

وكلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بحصر حالات الوفاة والمصابين وصرف التعويضات اللازمة طبقًا للقانون، مع توفير المواد الغذائية والدعم للأسر المتضررة.

وأكد الأشموني أن جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة متواجدة بموقع الحادث لحين الانتهاء من رفع الأنقاض ونقل المصابين، متمنيًا للجميع السلامة.

الشرقية انهيار عقار بالزقازيق حادث انهيار عقار الحماية المدنية المهندس حازم الأشموني
