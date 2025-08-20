عروض فلكلورية.. السفينة السياحية "أرويا" تصل ميناء الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

استقبل ميناء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، السفينة السياحية AROYA"أرويا" وعلى متنها آلاف السياح من جنسيات متعددة إلى جانب طاقم السفينة، استعدادًا لزيارة معالم عروس البحر المتوسط.

ووصلت السفينة التي ترفع علم دولة مالطا على أرصفة محطة الركاب البحرية قادمة من ميناء بودروم بتركيا، ومن المقرر أن تواصل رحلتها السياحية إلى ميناء اسطنبول التركي.

وأقامت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالتنسيق مع ميناء الإسكندرية حفل استقبال للسياح تضمن عددًا من العروض الفنية والفلكلورية، وسط أجواء من البهجة والسعادة.

وأشار اللواء بحري أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إلى أن الهيئة حرصت على تأمين دخول السفينة ومرافقتها منذ اقترابها من الميناء عبر القاطرات ولنشات الإرشاد، تحت إشراف مباشر من برج الإرشاد الراداري، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة الفنية والأمنية المعتمدة.

وأضاف أن الإدارة العامة لحركة الركاب أشرفت على استقبال السائحين وتيسير إجراءات نزولهم في زمن قياسي، لينطلقوا في برنامجهم السياحي الذي يتضمن زيارة أبرز معالم الإسكندرية الأثرية والثقافية.