محافظ أسوان يتابع معدلات إنجاز مشروع محطة معالجة "إقليت" (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

يواصل اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جولاته الميدانية لتفقد عدد من مشروعات الصرف الصحي بمركز كوم أمبو، في إطار متابعة معدلات التنفيذ ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستهل المحافظ جولته اليوم بتفقد مشروع محطة معالجة صرف صحي إقليت – أبووير، التي تعمل بنظام المعالجة الثلاثية، بطاقة 20/30 ألف م³/يوم.

وأشار المحافظ إلى أن نسبة التنفيذ بلغت نحو 87% للأعمال المدنية، و75% للأعمال الكهروميكانيكية، بتكلفة إنشائية تصل إلى 700 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها بالكامل بحلول 30 سبتمبر المقبل، لبدء التشغيل التجريبي.

وتُعد المحطة نقطة ارتكاز رئيسية لخدمة أكثر من 150 ألف نسمة، من خلال استقبال تصرفات 20 محطة رفع بمركزي كوم أمبو ونصر النوبة، ما يعزز من كفاءة منظومة الصرف الصحي في 23 قرية.

وشدد المحافظ خلال الجولة على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، لضمان دخول المحطة الخدمة في الموعد المقرر، حتى يتمكن المواطنون من جني ثمار الجهود المبذولة في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية.

ووجه الدكتور إسماعيل كمال بسرعة إزالة التشوينات والتراكمات أولًا بأول، لإضفاء مظهر حضاري على موقع المشروع، والتأكد من جاهزيته الكاملة للتشغيل التجريبي.