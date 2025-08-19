الطريق بقى صلصة.. ماذا حدث على صحراوي البحيرة؟

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب شخصان اليوم الثلاثاء،إثر انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالطماطم عند الكيلو 78 على الطريق الصحراوي بنطاق النوبارية في محافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد عمارة، إخطارًا من مركز شرطة النوبارية بانقلاب سيارة محملة بالطماطم، إثر ذلك انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة شخصين بإصابات طفيفة.

جرى رفع آثار الحادث، بالتعاون بين قوات الحماية المدنية، وإدارة المرور، والوحدة المحلية وفتح الطريق أمام الحركة المرورية.