البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 10 أشخاص اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم وقع بين دراجة تروسيكل محملة بمادة كاوية مع سيارتين ميكروباص ونقل على الطريق الصحراوي عند الكيلو 75 في نطاق محافظة البحيرة.

تلقى مدير أمن البحيرة إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع تصادم، إثر ذلك انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

أسفر الحادث عن إصابة كل من أحمد مرسي محمد يوسف بدر 27 عاما باشتباه كسر بالساق اليسرى وجرح أعلى الجبهة، وعبد الحكم أحمد فتح الله 40 عاما بحروق متفرقة نتيجة انسكاب مادة كاوية على الجسم والعين، وعلي محروس علي أحمد 38 عاما بحروق متفرقة، وفايز يوسف عطية 48 عاما بكدمات بالظهر وسحجات بالجسد، والطفلة جنا محمد عبد الفتاح 12 عاما بحروق من الدرجة الثانية بالصدر والظهر.

كما أصيبت حبيبة أشرف أحمد 16 عاما بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والصدر، ويوسف السيد محسن 17 عاما بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والصدر، وعبد الرحمن محمد حسين 19 عاما بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والصدر والظهر، ومحمد أشرف محمد 20 عاما بحروق بالوجه والصدر، وزياد كرم عبد الموجود 18 عاما بحروق من الدرجة الثانية بالذراعين، وجارٍ تقديم الخدمات الطبية والفحوصات اللازمة لهم.

نقل المصابون إلى مستشفى غرب النوبارية لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.