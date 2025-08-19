حملة لضبط السائقين متعاطي المخدرات بالدقهلية (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

نفذت إدارة مرور الدقهلية حملة مكبرة بشارع الجيش في مدينة المنصورة، للكشف عن السائقين متعاطي المواد المخدرة وضبط المخالفات المرورية المختلفة، بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين.

وأعلن محافظ الدقهلية، اللواء طارق مرزوق، أن الحملة نُفذت بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ووزارة الصحة، مؤكدًا أن الهدف هو ضبط الحالة المرورية والتأكد من خلو السائقين من المواد المخدرة.

أسفرت الحملة عن ضبط عدد من السائقين الذين ثبت تعاطيهم للمواد المخدرة بعد إجراء تحاليل فورية لهم، كما تم التفتيش على صلاحية المركبات ورخص القيادة، وتطبيق التعريفة المقررة.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المخالفين الذين تم ضبطهم.