إقبال كبير على الأنشطة الصيفية بمدارس الطور في جنوب سيناء -صور

جنوب سيناء - رضا السيد :

شهدت الأنشطة الصيفية بمدارس إدارة الطور التعليمية بجنوب سيناء إقبالًا كثيفًا من الطلاب لممارسة الأنشطة المتنوعة في أجواء من المرح والمتعة.

وحظيت هذه الأنشطة على متابعة الدكتور ياسر إبراهيم، مدير إدارة الأنشطة بوزارة التربية والتعليم، والتي تضمنت أنشطة رياضية، وكشفية، وموسيقية، وفنية، تحت رعاية عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، وسامي الجندي، مدير الشؤون التنفيذية، و أحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء التعليمية.

وتفقد الدكتور ياسر إبراهيم، اليوم الثلاثاء، الأنشطة الكشفية والألعاب الرياضية، ومسابقات الألعاب الصغيرة، وأنشطة التربية الموسيقية والفنية التي تضمنت تعليم الأطفال فنون الرسم والتلوين على الفخار بمدرسة الزهور الإبتدائية، ومدرسة النصر للتعليم الأساسي.

وأشاد بتنوع الأنشطة التي قوبلت بإقبالًا كبيرًا من الطلاب، وحرص المعلمين على إدخال روح التحدي وتنمية المواهب المختلفة بين الطلاب.

ومن جانبه، قال عادل عنلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن هذه الفعاليات انطلقت مع بداية الأجازة الصيفية بالمدارس، وشهدت إقبال واسع من قبل الطلاب، مشيرا إلى أن فعاليات الأنشطة الصيفية بالمدارس تهدف إلى استغلال فترة الإجازة بشكل مفيد وفعال.