الإسكندرية- محمد عامر:

قال الإعلامي عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، إن الإعلام العربي يمر بتوقيت بالغ الأهمية، في ظل تصاعد الإعلام الرقمي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال كلمته في قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي، المنعقدة بمدينة العلمين الجديدة، والتي وصفها بأنها "مدينة حديثة تنبض بالمستقبل".

وأشاد الليثي بدور رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إقامة هذه الفعالية، مؤكدًا على أهميتها الاستراتيجية في مواجهة التحديات الإعلامية الراهنة.

وشدد على ضرورة أن يكون الإعلام العربي "صوت الأمة لمواجهة التحديات ودعم قضاياها العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

وأشار إلى توسع نطاق القمة هذا العام لتشمل دول منظمة التعاون الإسلامي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس "وحدة الصف الإعلامي العربي و الإسلامي".

ووصف الليثي الشباب بأنهم القادرون على إحداث نقلة نوعية في الإعلام العربي والإسلامي، من خلال إنتاج محتوى عصري ومؤثر، والتواصل مع العالم بلغة رقمية لنقل قضايا الأمة إلى المحافل الدولية.

وأعرب عن ثقته بأن القمة ستشكل فرصة ثمينة لإطلاق شراكات جديدة، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الإعلامية، وبناء منصات عمل مشتركة، ودعا إلى إطلاق مبادرات موجهة للشباب لتمكينهم من تطوير مهاراتهم وتعزيز الوعي لديهم.