الإسكندرية – محمد عامر:

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، مستشار ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والوفد المرافق له، لبحث الاستعدادات النهائية لافتتاح فرع الجامعة الجديد في أبو ظبي مع بداية العام الأكاديمي 2025/2026.

استعرض اللقاء آفاق التعاون في التعليم والبحث العلمي، ودور الفرع الجديد في تقديم برامج أكاديمية عالية الجودة تتماشى مع رؤية مصر 2030 ورؤية الإمارات 2030، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات.

وقال قنصوه، إن جامعة الإسكندرية تمتلك كوادر أكاديمية قادرة على تخريج طلاب بتنافسية عالمية، مشيدًا بالدعم الكبير الذي يقدمه الشيخ خليفة لإنشاء الفرع الجديد في أبو ظبي.

ومن جانبه، أعرب الشيخ خليفة عن سعادته بزيارة الجامعة، مؤكدًا أن الفرع الجديد سيمثل إضافة نوعية في دعم اقتصاد المعرفة وتقديم برامج مزدوجة مع جامعات عالمية مرموقة.

وعقب اللقاء، أجرى الوفد الاماراتي جولة ميدانية في مستشفيات جامعة الإسكندرية، وأعرب عن إعجابه بالمستوى المتطور للخدمات الطبية وكفاءة الأطقم الطبية.