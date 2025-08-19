إعلان

بالصور- بدء إصلاح طريق "مصر- أسوان" الزراعي الشرقي في الأقصر

11:55 ص الثلاثاء 19 أغسطس 2025
    إصلاح طريق ''مصر- أسوان'' الزراعي الشرقي في الأقصر
    إصلاح طريق ''مصر- أسوان'' الزراعي الشرقي في الأقصر
    إصلاح طريق ''مصر- أسوان'' الزراعي الشرقي في الأقصر
    إصلاح طريق ''مصر- أسوان'' الزراعي الشرقي في الأقصر
    إصلاح طريق ''مصر- أسوان'' الزراعي الشرقي في الأقصر
الأقصر - محمد محروس:

تابع الدكتور علي سيد صادق رئيس مركز ومدينة إسنا بالأقصر، اليوم الثلاثاء، أعمال إصلاح ورفع كفاءة طريق مصر أسوان الزراعي الشرقي في المسافة الواقعة بين قريتي زرنيخ والكلابية.

وأكد رئيس مركز ومدينة إسنا، أن الأعمال تسير بشكل مكثف لتسهيل حركة المرور وتعزيز عوامل الأمان والسلامة على الطريق، بما يساهم في خدمة القرى المجاورة ودعم المشروعات التنموية الجارية بالمنطقة.

وتأتي هذه المتابعة ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير البنية التحتية وتحقيق السيولة المرورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصًا على تلبية احتياجات المواطنين.

طريق مصر أسوان الزراعي إصلاح طريق مصر أسوان رئيس مركز ومدينة إسنا
