إعلان

ذهب وفضة وشهادات.. ماذا تستفيد في حال استثمار 100 ألف جنيه في 2025؟

كتب : آية محمد

07:21 م 29/12/2025 تعديل في 07:23 م

الفضة والذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت استثمارات الأفراد في مصر خلال عام 2025 تقلبات كبيرة بين الأصول المختلفة مع تفاوت واضح في العوائد والمكاسب.

فبينما حققت الفضة والذهب مكاسب قوية نتيجة ارتفاع أسعار المعادن النفيسة، سجلت شهادات الادخار عوائد أقل بكثير.

تم اعتماد معادلة حسابية للتوضيح في حال استثمار 100 ألف جنيه خلال 2025

سبائك الذهب

استثمار هذا المبلغ في سبائك الذهب عيار 24 في بداية العام، فإنه يعني كان قادرًا على شراء حوالي 23.48 جرامًا بسعر 4258 جنيهًا للجرام في 29 ديسمبر 2024.

ومع وصول سعر الذهب عيار 24 حاليًا إلى 6885 جنيهًا للجرام، أصبح قيمة استثماره 161.65 ألف جنيه، محققًا مكاسب قدرها 61.65 ألف جنيه.

وسعر السبيكة يحدد بناءًا على سعر جرام الذهب عيار 24.

كان سعر الذهب عيار 24 بلغ 4258 جنيهًا للجرام في نهاية 2024، وارتفع إلى 6885 جنيهًا للجرام بمنتصف تعاملات اليوم، محققًا مكاسب بلغت 61.69%.

سبائك الفضة

وبالمثل لو استثمر نفس المبلغ في سبائك الفضة عيار 999، كان بإمكانه شراء حوالي 52.81 جرامًا، حيث كان سعر سبيكة الفضة وزن 1 أونصة (31.1 جرام – عيار 999) يبلغ 1893.33 جنيهًا في 29 ديسمبر 2024.

ومع ارتفاع سعر الفضة حاليًا إلى 4525 جنيهًا للجرام، أصبح استثماره يساوي 238.96 ألف جنيه، محققًا مكاسب 138.96 ألف جنيه.

بلغ سعر سبيكة فضة 1 أونصة (31.1 جرام – عيار 999) نحو 4525 جنيهًا، مقارنة بـ 1893.33 جنيهًا بنهاية 2024، محققة زيادة سنوية قدرها 2631.67 جنيهًا، وبنسبة نمو تقارب 139%.

شهادات الادخار

أما إذا استثمر نفس المبلغ في شهادات الادخار بالبنك الأهلي ومصر بعائد 17%، فسيكون قيمة استثماره الحالي حوالي 117 ألف جنيه، محققًا زيادة قدرها 17 ألف جنيه.

اقرأ أيضًا:

الفضة تقفز بأكثر من 180%.. مكاسب قياسية للسبائك خلال 2025

شهادة أم دولار وذهب وفضة وعقار.. من الرابح والخاسر الأكبر في 2025؟

أسعار الأرز تهبط بنحو 5 آلاف جنيه للطن خلال عام بسبب وفرة المعروض

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

استثمار 100 ألف جنيه سبائك الذهب ارتفاع أسعار المعادن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

تنزانيا

- -
18:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

خسر 265 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم بمصر يواصل هبوطه الدراماتيكي بالتعاملات المسائية
لحظة بلحظة.. مباراة مصر وأنجولا في بطولة كأس الأمم الأفريقية
شهادة أم دولار وذهب وفضة وعقار.. من الرابح والخاسر الأكبر في 2025؟
"نهاية المرحلة".. تصاعد المطالب بتغيير حكومة مدبولي في بداية 2026
بعد تعرضه لانتقادات.. علاء عبدالفتاح يعتذر لبريطانيا عن تغريدات قديمة ضد الصهيونية والبيض
إسطبل خيول.. تحقيقات النيابة في مصحة الهروب الكبير: حبس و3 اتهامات
قناة مجانية على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا في أمم أفريقيا 2025
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة.. أمطار وبرق ورعد