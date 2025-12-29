ذهب وفضة وشهادات.. ماذا تستفيد في حال استثمار 100 ألف جنيه في 2025؟

شهدت استثمارات الأفراد في مصر خلال عام 2025 تقلبات كبيرة بين الأصول المختلفة مع تفاوت واضح في العوائد والمكاسب.

فبينما حققت الفضة والذهب مكاسب قوية نتيجة ارتفاع أسعار المعادن النفيسة، سجلت شهادات الادخار عوائد أقل بكثير.

تم اعتماد معادلة حسابية للتوضيح في حال استثمار 100 ألف جنيه خلال 2025

سبائك الذهب

استثمار هذا المبلغ في سبائك الذهب عيار 24 في بداية العام، فإنه يعني كان قادرًا على شراء حوالي 23.48 جرامًا بسعر 4258 جنيهًا للجرام في 29 ديسمبر 2024.

ومع وصول سعر الذهب عيار 24 حاليًا إلى 6885 جنيهًا للجرام، أصبح قيمة استثماره 161.65 ألف جنيه، محققًا مكاسب قدرها 61.65 ألف جنيه.

وسعر السبيكة يحدد بناءًا على سعر جرام الذهب عيار 24.

كان سعر الذهب عيار 24 بلغ 4258 جنيهًا للجرام في نهاية 2024، وارتفع إلى 6885 جنيهًا للجرام بمنتصف تعاملات اليوم، محققًا مكاسب بلغت 61.69%.

سبائك الفضة

وبالمثل لو استثمر نفس المبلغ في سبائك الفضة عيار 999، كان بإمكانه شراء حوالي 52.81 جرامًا، حيث كان سعر سبيكة الفضة وزن 1 أونصة (31.1 جرام – عيار 999) يبلغ 1893.33 جنيهًا في 29 ديسمبر 2024.

ومع ارتفاع سعر الفضة حاليًا إلى 4525 جنيهًا للجرام، أصبح استثماره يساوي 238.96 ألف جنيه، محققًا مكاسب 138.96 ألف جنيه.

بلغ سعر سبيكة فضة 1 أونصة (31.1 جرام – عيار 999) نحو 4525 جنيهًا، مقارنة بـ 1893.33 جنيهًا بنهاية 2024، محققة زيادة سنوية قدرها 2631.67 جنيهًا، وبنسبة نمو تقارب 139%.

شهادات الادخار

أما إذا استثمر نفس المبلغ في شهادات الادخار بالبنك الأهلي ومصر بعائد 17%، فسيكون قيمة استثماره الحالي حوالي 117 ألف جنيه، محققًا زيادة قدرها 17 ألف جنيه.

