قرار من النيابة في واقعة هروب مدمنين "مصحة البدرشين"

قررت النيابة العامة بالجيزة، حجز 3 متهمين في واقعة فيديو هروب مدمنين من مصحة البدرشين، لحين ورود تحريات المباحث.

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، رصدت مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن هروب بعض الأشخاص من إحدى المصحات لعلاج الإدمان بالبدرشين بالجيزة لتعرضهم لسوء المعاملة.

تحريات البحث الجنائي بالجيزة، أكدت أن المصحة غير مرخصة، و جرى إغلاقها بتاريخ 14 أكتوبر الماضى عقب استهدافها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

قوات الأمن، حددت هوية مالك المصحة، وتمكنت من القبض عليه ومشرفين بها "لإثنين منهم معلومات جنائية"، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بإعادة فتح المصحة مرة أخرى دون الحصول على التراخيص اللازمة خلال شهر نوفمبر المنقضي في إطار تحقيق أرباح مالية.