بمشاركة دولية.. جامعة السويس تؤهل طلابها بمهارات المستقبل

السويس - حسام الدين أحمد:

أطلقت جامعة السويس المرحلة الثانية من مبادرة "كُن مستعدًا"، التي تهدف إلى تأهيل الطلاب وتزويدهم بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، وذلك ضمن آليات المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".

أكد الدكتور أشرف حنيجل، رئيس الجامعة، أن المبادرة تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء قدرات الطلاب والخريجين، وتزويدهم بالمهارات الرقمية والمهنية التي تتماشى مع رؤية مصر 2030، مثمنًا جهود وزارة التعليم العالي في توفير بيئة تدريبية متكاملة تشمل ورش عمل ومسارات مهنية متخصصة.

يُذكر أن المرحلة الأولى من المبادرة شهدت مشاركة 1980 طالبًا، وهو أعلى عدد من المسجلين على مستوى إقليم القناة، وتُنفذ المبادرة بالتعاون مع مؤسسات دولية كبرى مثل منظمة العمل الدولية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.