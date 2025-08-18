انشطر نصفين.. انهيار جزئي لعقار في حي الجمرك بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

انهار عقار مكون من طابقين علويين جزئيًا، اليوم الإثنين، في نطاق حي الجمرك وسط الإسكندرية دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية إخطارا بانهيار أجزاء من العقار الكائن بشارع صفر باشا بمنطقة الجمرك وسط محافظة الإسكندرية، انتقلت على إثره قوات الحماية المدنية والإسعاف وقوة من قسم شرطة الجمرك وممثلي الحي.

وتبين من المعاينة حدوث انهيار جزئي في كامل الجانب الخلفي من عقار قديم مكوّن من طابق أرضي وطابقين علويين، تم تشييدهما باستخدام الحوائط الخشبية، وأكدت الجهات المعنية أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات.

وأوضح حي الجمرك أن العقار المنهار صادر له قرار هدم يحمل رقم 142 لسنة 2010، مشيرًا إلى أن الانهيار اقتصر على الجزء الخلفي من المبنى بشكل كامل، دون أن يؤثر على الأرواح أو يسبب أضرارًا للمارة أو السكان.

واتخذت السلطات المختصة الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة المحيطة بالعقار، حيث تم وضع حواجز حديدية لمنع اقتراب المواطنين والمارة حفاظًا على سلامتهم، كما باشرت فرق الحي أعمال إزالة الأجزاء العالقة والمتداعية من المبنى.

وقد تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن العقار المنهار.