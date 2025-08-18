بالصور.. محطة مياه سرياقوس بالقليوبية تحصل على شهادة الجودة TSM

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة (TSM) لمحطة مياه سرياقوس المرشحة، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 145 ألف متر مكعب يوميًا وتخدم منطقة جنوب الخانكة والقرى التابعة لها.

وأوضح المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن المحطة اجتازت بنجاح كافة الاختبارات والمعايير الفنية والإدارية المطلوبة، مؤكدًا أن تجديد الشهادة يعكس التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير الجودة في خدمات مياه الشرب المقدمة للمواطنين.

وأضاف مجاهد أن هذا الإنجاز يأتي ضمن خطة الشركة لرفع كفاءة جميع محطات المياه وتطوير الأداء لضمان استدامة الخدمة، موجهًا الشكر للعاملين بالمحطة على جهودهم التي أهلتها لتجديد الشهادة.