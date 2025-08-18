المؤبد لشقيقين بتهمة تجارة المخدرات ومقاومة الشرطة بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، بمعاقبة شقيقين بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة ومقاومة قوات الشرطة أثناء محاولة ضبطهما بمركز طما شمالي المحافظة.

تعود تفاصيل القضية إلى العام الماضي، عندما وردت معلومات أكدتها التحريات الأمنية بقيام المتهمين، وهما في العقدين الثالث والرابع من العمر، بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز طما.

عند مداهمة قوات الشرطة لموقعهما، بادر الشقيقان بإطلاق النار على القوات، التي ردت على مصدر النيران حتى تمكنت من السيطرة على الموقف وضبطهما. وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدري الحشيش والهيروين، بالإضافة إلى الأسلحة النارية والذخيرة المستخدمة في الواقعة.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم.