تصادم 3 سيارات على طريق "الكوامل - سوهاج الجديدة"

03:23 م الإثنين 18 أغسطس 2025
  • عرض 2 صورة
    تصادم 3 سيارات (2)
سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهد طريق "الكوامل- سوهاج الجديدة" بناحية قرية الكوامل بحري دائرة مركز شرطة سوهاج، حادث تصادم بين 3 سيارات، ما تسبب في توقف جزئي بحركة المرور لعدة دقائق، قبل أن تتمكن قوات الشرطة من إعادة تسييرها.

وتبين من التحريات الأولية وقوع التصادم بين سيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية رقم (هـ م ج 3472)، وسيارة نقل رقم (هـ د م 7359)، وأخرى نقل رقم (ص د ر 917).

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم تسيير الحركة المرورية على الطريق، وإخطار اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تصادم 3 سيارات طريق الكوامل سوهاج الجديدة
