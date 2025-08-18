تصادم 3 سيارات على طريق "الكوامل - سوهاج الجديدة"

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهد طريق "الكوامل- سوهاج الجديدة" بناحية قرية الكوامل بحري دائرة مركز شرطة سوهاج، حادث تصادم بين 3 سيارات، ما تسبب في توقف جزئي بحركة المرور لعدة دقائق، قبل أن تتمكن قوات الشرطة من إعادة تسييرها.

وتبين من التحريات الأولية وقوع التصادم بين سيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية رقم (هـ م ج 3472)، وسيارة نقل رقم (هـ د م 7359)، وأخرى نقل رقم (ص د ر 917).

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم تسيير الحركة المرورية على الطريق، وإخطار اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.