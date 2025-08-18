التموين تضبط كميات ضخمة من البنزين والسولار والدقيق المدعم بأسيوط (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

شنّت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، حملة موسعة على مركز الفتح، بقيادة المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين، وبالتنسيق مع إدارة الرقابة التجارية بالمديرية، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية والدقيق المدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

وتمكنت الحملة من ضبط نحو 8400 لتر سولار، و5000 لتر بنزين 80، و5300 لتر بنزين 92، بالإضافة إلى مداهمة إحدى مطاحن الموانئ بمدينة الفتح، حيث تم ضبط 7 أطنان من الدقيق البلدي المدعم كانت معدة للتهريب.

شارك في الحملة كل من: عز عبدالرحمن ومحمد بكر من إدارة الرقابة التجارية، إلى جانب إدارة تموين الفتح بقيادة محمد الطوابي ومعتز أبو حشيش، وبحضور عبد الناصر كامل، عضو اللجنة المركزية للتفتيش على المواد البترولية بالهيئة العامة للبترول.

وأكدت المديرية أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وشدد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تشديد الرقابة التموينية وضبط الأسواق، مشيرًا إلى نجاح الحملات التموينية المفاجئة في ضبط كميات كبيرة من السلع المدعمة قبل تهريبها.

وأوضح المحافظ أن الحملات الرقابية ستتواصل في جميع مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالسلع الاستراتيجية، مشددًا على أن أي محاولة لتهريب المواد البترولية أو الدقيق المدعم ستُواجه بكل حزم وفقًا للقانون.

ودعا المحافظ المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة (114)، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528) أو الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg.