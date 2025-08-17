جراحة دقيقة تنقذ أنف طفلة من تشوه دائم بـ"قها التخصصي"

القليوبية - أسامة عبدالرحمن

نجح فريق جراحة الوجه والفكين بمستشفى قها التخصصي في محافظة القليوبية، في إنقاذ أنف طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات من تشوه دائم، بعد تعرضها لحادث مروع تسبب في تهتك شديد.

وأوضح بيان صادر عن المستشفى، اليوم الأحد، أن الطفلة وصلت إلى قسم الطوارئ مصابةً بجرح متهتك وتهتك في غضروف الحاجز الأنفي، حيث خضعت لعملية جراحية عاجلة تم خلالها خياطة الجرح ووضع دعامة داخلية لحماية الأنف من الالتواء أثناء الالتئام.

وأشار البيان إلى أن العملية تكللت بالنجاح، وتمت إزالة الدعامة بعد 48 ساعة نظرًا لتحسن حالة الطفلة، التي غادرت المستشفى لاحقاً للمتابعة بالعيادة الخارجية.

ضم الفريق الجراحي الدكتور سامح عبد الموجود مرسي، استشاري جراحة الوجه والفكين، والدكتور أحمد طارق محمد، نائب الجراحة، والدكتور محمد نجيب، أخصائي التخدير، إلى جانب فريق التمريض بطة عيد وانتصار حسين.