بالصور- تحصين 41 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية، عن تحقيق نسب مرتفعة في أعمال التحصين ضد مرض الحمى القلاعية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لحماية الثروة الحيوانية وتنميتها، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بضرورة تحصين الماشية ضد الأمراض والأوبئة، وبمتابعة مستمرة من الدكتور حامد موسى الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأكد الدكتور هاني عبد الخالق وكيل وزارة الطب البيطري بالإسماعيلية، أن المديرية تمكنت من تحصين 41,829 رأس من الأبقار والجاموس، بنسبة بلغت 118.07% من إجمالي أعداد الأبقار والجاموس وفقًا للحصر العام لعام 2020. كما تم تحصين 11,206 من الأغنام والماعز بنسبة 82.32% من إجمالي 13,613 رأسًا من الأغنام والماعز طبقًا للحصر ذاته.

وأشار “عبد الخالق” إلى أن هذه النسبة المرتفعة تعكس وعي المربين وتجاوبهم مع الحملات القومية للتحصين، وكذلك جهود الفرق البيطرية المنتشرة في مختلف مراكز المحافظة، والتي تعمل على مدار الساعة لتغطية كل المناطق والقرى والنجوع.

ومن جانبه، كان محافظ الإسماعيلية قد أعلن عن انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية في 16 أغسطس الجاري، والتي تستمر لمدة شهر كامل، داعيًا جميع المربين إلى سرعة التوجه إلى 39 وحدة بيطرية منتشرة على مستوى المحافظة لتحصين مواشيهم وضمان حمايتها من الأمراض.

وتأتي هذه الحملات في إطار خطة الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية، باعتبارها مصدرًا أساسيًا للأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الزراعي، مع التأكيد على استمرار الجهود الرقابية والإشرافية لضمان وصول الخدمة إلى جميع المستفيدين بكفاءة عالية