

أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، صباح اليوم الأحد، موقع حادث انقلاب أتوبيس تابع لشركة "الاتحاد العربي" على الطريق الصحراوي الغربي، على بُعد 10 كيلومترات شمال بوابة كارته أسيوط، الذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 33 آخرين بإصابات متفرقة.

وفور وقوع الحادث، دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات إلى الموقع، إذ كشفت المعاينة الأولية أن الأتوبيس انقلب أثناء سيره، ما أدى إلى وفاة شخصين في الحال، وإصابة العشرات بجروح وكسور وكدمات متفرقة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفيات أسيوط العام والجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما جرى رفع آثار الحادث من الطريق لتيسير الحركة المرورية وإعادة فتح الطريق أمام السيارات.

من جانبه، وجّه اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، برفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات، والتأكيد على تقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين.

كما كلف مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم الدعم اللازم للمتضررين، والتنسيق مع غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة لمتابعة تطورات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابساته.