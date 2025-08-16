البحيرة - أحمد نصرة:

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، فعاليات المرحلة الأولى من تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية، بمركز شباب مدينة دمنهور، تحت شعار: "التهيئة الحركية للمهارات الرياضية".

تركز هذه المرحلة على الأطفال الذين اجتازوا اختبارات الانتقاء الأولية، حيث يسعى البرنامج إلى تنمية المهارات الحركية الأساسية وتأهيلهم للمراحل التنافسية المستقبلية، من خلال منهجية علمية متكاملة تراعي الفروق الفردية والتدرج السني.

ويُعد المشروع أحد المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة في مجال الرياضة، ضمن استراتيجيتها لاكتشاف المواهب في سن مبكرة، تمهيدًا لدمجهم في المنظومة الأولمبية، وتدعيم صفوف المنتخبات الوطنية بعناصر مؤهلة بدنيًا وذهنيًا.

ويشرف على تنفيذ البرنامج لجنة علمية متخصصة تضم نخبة من خبراء علوم الرياضة، لضمان تنفيذ التدريبات وفق أحدث المعايير الدولية، مع التركيز على الاستدامة والتطوير طويل المدى، بما يسهم في بناء قاعدة رياضية قوية تليق بمكانة مصر.