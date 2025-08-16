إعلان

السيطرة على حريق مزرعة مواشي بقرية كفر العمار بالقليوبية (صور)

02:33 م السبت 16 أغسطس 2025
القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق اندلع في مزرعة مواشي بقرية كفر العمار، دائرة مركز شرطة طوخ، دون وقوع خسائر في الأرواح، فيما أتت النيران على كميات كبيرة من قش الأرز والأعلاف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مدير الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق داخل مزرعة مواشي بقرية كفر العمار، وعلى الفور انتقلت قوات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

ودفعت الحماية المدنية بثلاث سيارات إطفاء من طوخ والعمار وكفر منصور، حيث جرى محاصرة ألسنة اللهب لمنع امتدادها إلى حظيرة المواشي، والسيطرة على النيران، مع استمرار أعمال التبريد.

وتسبب الحريق في التهام كميات كبيرة من العلف وقش الأرز، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

