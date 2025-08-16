"وقع بالدراجة في الترعة".. ‬مصرع شاب أسفل كوبري سرابيوم بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

لقى شاب مصرعه غرقًا في مياه ترعة الإسماعيلية بقرية سرابيوم، مساء اليوم، بعدما فقد توازنه وسقط بدراجته من أعلى الكوبري أثناء محاولته العبور.

ووفقًا لشهود عيان، حاول الشاب المرور بجوار موقع الكوبري، إلا أن دراجته انزلقت به ليسقط في المياه، ويختفي سريعًا عن الأنظار رغم محاولات الأهالي إنقاذه دون جدوى.

وهرعت قوات الإنقاذ النهري والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبدأت عمليات البحث والتمشيط باستخدام الغواصين لانتشال الجثمان، فيما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة.

وتواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها المكثفة للعثور على الجثمان، وسط حالة من القلق والترقب بين أسرته وأهالي القرية.

وأشار مصدر أمني إلى أن كوبري سرابيوم ما زال تحت الإنشاء، ويُعد من المشروعات الحيوية الجارية ضمن خطة تطوير البنية التحتية بالإسماعيلية، محذرًا من خطورة التواجد أو محاولة المرور بمحيط مواقع الإنشاء.