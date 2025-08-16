"رحيل قامة وطنية".. محافظ أسوان ينعى رئيس لجنة المصالحات (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

نعى اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، المغفور له السيد تقادم أحمد الليثي، رئيس لجنة المصالحات ورجل الإصلاح بين الناس، والذي وافته المنية عن عمر يناهز 95 عامًا، بعدما أفنى حياته في رئاسة لجان المصالحات ووأد الفتن بين العائلات والقبائل ومختلف الفئات، ليس فقط داخل محافظة أسوان بل في مختلف محافظات الصعيد.

وقال المحافظ: "إن الفقيد كان أحد رموز العمل الأهلي، ونموذجًا مشرفًا لرجل الحكمة والعطاء، حيث بذل جهودًا مخلصة على مدار عقود طويلة في إنهاء النزاعات والخلافات بين العائلات والقبائل، وساهم بدور بارز في تعزيز روح المحبة والتسامح، ليظل اسمه علامة مضيئة في سجل رجال الخير والإصلاح".

وأكد اللواء إسماعيل كمال، أن أسوان فقدت قامة كبيرة ورمزًا وطنيًا مخلصًا له أيادٍ بيضاء في ميادين الخير والعمل المجتمعي، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.