رفع إشغالات وتشميع 6 محلات مخالفة في شوارع أسوان (صور)

01:17 م السبت 16 أغسطس 2025
  • عرض 7 صورة
    رفع إشغالات وتشميع 6 محلات مخالفة في شوارع أسوان
أسوان - إيهاب عمران:

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملة مكبرة لإزالة ورفع الإشغالات بعدد من المناطق والشوارع والأسواق والحدائق والمتنزهات العامة بنطاق أحياء المدينة.

وقال إبراهيم سليمان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان: "إن الحملة نجحت في غلق وتشميع 6 محلات مخالفة، كما أسفرت عن رفع العديد من الإشغالات ومصادرة 178 من المضبوطات المتنوعة".

وأضاف "سليمان" أن أعمال الحملة شارك فيها نواب رئيس المدينة، ورؤساء الأحياء، والفنيون والعاملون بالوحدة المحلية، مدعومين بالسيارات والمركبات لنقل المضبوطات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.


أسوان شوارع أسوان محلات مخالفة
