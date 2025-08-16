أمطار سانت كاترين تتحول إلى ثروة مائية.. تخزين 315 ألف متر مكعب (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري حصاد 315 ألف متر مكعب من مياه الأمطار والسيول التي شهدتها مدينة سانت كاترين وعدد من مناطق جنوب سيناء خلال الأيام الماضية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار وتعزيز التنمية المستدامة.

وتلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس أبوبكر الروبي، رئيس قطاع المياه الجوفية، حول الموقف التنفيذي للتعامل مع موجة الأمطار، حيث تم التنسيق مع غرف العمليات بمحافظة جنوب سيناء لمتابعة الأحداث على مدار الساعة.

وأوضح التقرير أن مدينة سانت كاترين شهدت سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة يومي 12 و13 أغسطس دون تأثيرات سلبية، فيما تعرضت منطقة غرندل برأس سدر لسقوط أمطار متوسطة الشدة أسفرت عن سيل متوسط وصل إلى سد رقم 1، وتم حصاد نحو 300 ألف متر مكعب من المياه أمام السد.

وشهدت منطقة وادي الأربعين بمدينة سانت كاترين أمطارًا متوسطة الحدة يوم 14 أغسطس، نتج عنها سيل متوسط الشدة، جرى حصاد 15 ألف متر مكعب من المياه داخل 3 بحيرات جبلية تم تنفيذها مسبقًا، ليصل إجمالي حصاد السيول إلى 315 ألف متر مكعب.

وأشار التقرير إلى أن الأعمال الصناعية المنفذة بالمنطقة – من سدود وبحيرات وخزانات – أدت دورها في حماية المواطنين والبنية التحتية والمنشآت، مؤكدًا أن الوضع آمن.

يُذكر أنه جرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول بمدينة سانت كاترين، تشمل سدًا و242 بحيرة جبلية، إضافة إلى 2 بحيرة صناعية بسعة إجمالية 850 ألف متر مكعب، و5 خزانات أرضية سعة 600 متر مكعب لكل منها، بهدف حصاد مياه الأمطار وتغذية الآبار السطحية.

كما تم تنفيذ 5 بحيرات صناعية و2 سد ركامي بمنطقة وادي غرندل برأس سدر، بسعة تخزينية تصل إلى 15 مليون متر مكعب.