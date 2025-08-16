بعد 4 أيام من اختفائه.. كشف لغز العثور على جثة شاب متحللة في ترعة بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تفاصيل واقعة العثور على جثة شاب في حالة تحلل داخل ترعة بقرية حجازة بمركز قوص، جنوبي المحافظة، بعد تغيبه 4 أيام، حيث تبين أن وراء الجريمة شبهة جنائية.

وتبين من التحريات أن المجني عليه يُدعى يوسف (19 عامًا)، وأن المتهم هو زوج خالته البالغ من العمر 35 عامًا، والذي قام بإلقائه في الترعة إثر خلافات بينهما، ثم استولى على "تروسيكل" وفرّ هاربًا قبل أن تتمكن قوات الأمن من ضبطه.

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد بالعثور على جثة شاب متحللة داخل ترعة بقرية حجازة. وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أن الجثة تخص يوسف، المتغيب منذ 4 أيام تقريبًا.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق لكشف ملابسات الجريمة.