بالصور- محافظ المنيا يتابع النظافة ورفع الإشغالات في حي شمال

05:42 م الجمعة 15 أغسطس 2025
المنيا-جمال محمد:

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولة ميدانية بحي شمال، عقب أدائه شعائر صلاة الجمعة بمسجد العبور بمدينة المنيا، لمتابعة مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من رفع الإشغالات وتحسين المظهر الحضاري للشوارع.

وخلال الجولة، استمع المحافظ لعدد من مطالب وشكاوى الأهالي، واستجاب على الفور لطلب رواد المسجد بإنشاء مظلة أمامه، موجهاً رئيس المدينة بالتنفيذ الفوري.

كما استجاب لمطلب إحدى السيدات بتوفير فرصة عمل لابنها، ومطلب أحد الشباب بالحصول على فرصة عمل، مؤكداً حرص المحافظة على مساندة الحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية.

ووجّه المحافظ برفع جميع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية، وتمهيد الطرق، ورفع كفاءة أعمال النظافة، بما يحقق بيئة نظيفة وآمنة ويعكس المظهر الحضاري لمدينة المنيا.

