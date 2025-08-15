أسيوط ـ محمود عجمي:

أكد المهندس أبو العيون عرفات، مدير عام الإدارة العامة لري محافظة أسيوط، على توفر المياه بشكل جيد داخل ترعتي الشيخ سويف والمجرور، الواقعتين بنطاق مركز الفتح والتابعتين لإدارة ري ساحل سليم، مشيرًا إلى أن مشرفي المنطقة قاموا بالمرور الميداني وتأكدوا من وجود المياه بمستوى أعلى من الأيام الماضية.

وأوضح عرفات، في تصريح خاص لـ"مصراوي": أن المزارعين يعتمدون على مياه الترع والمصارف لري أراضيهم الزراعية باستخدام ماكينات الري، لافتًا إلى أن منسوب المياه في مسقى ري 12 بنهاية ترعة الشيخ سويف يشهد ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالفترة السابقة.

وفي سياق متصل، أشار مدير عام ري أسيوط إلى أن ارتفاع درجات الحرارة خلال الموجة الحارة التي تشهدها المحافظة يدفع المزارعين للمطالبة المستمرة بالمياه، ما يؤثر على نظام المناوبة المعتمد في توزيع حصص الري بين الترع المختلفة. وأكد أن جميع الأراضي الزراعية بقرية عرب مطير وعزبة سويف بمركز الفتح تم ريّها وهي في حالة جيدة، رغم أن المياه قد تتأخر أحيانًا لمدة تصل إلى 15 يومًا، وهو ما يدفع المنتفعين للاعتماد على بدائل مثل الآبار التكميلية.

وأضاف عرفات: "استجبنا لشكاوى الأهالي، ولا توجد أراضٍ عطشانة أو جافة، فجميع الأراضي بحالة جيدة. مكاتبنا مفتوحة دائمًا، ونتعامل مع الشكاوى سواء عبر الهاتف أو من خلال المرور الميداني، وقد تعاملنا فعليًا مع الشكوى التي وردت إلينا".

ويأتي هذا التحرك استجابة لما نشره موقع "مصراوي" تحت عنوان: "مزارعو عرب مطير في أسيوط يستغيثون: 150 فدانًا مهددة بالهلاك"، والذي تناول أزمة نقص مياه الري في أحد المصارف الفرعية الممتدة من ترعة الأسيوطي – عزبة الشيخ سويف، ما يهدد المحاصيل الزراعية بالعطش في ظل موجة الطقس الحار.

وكان عدد من مزارعي قرية عرب مطير قد أشاروا إلى استمرار الأزمة لأكثر من أسبوعين، حيث تغيب المياه عن المصرف لفترات طويلة تصل إلى 15 يومًا، ما أثار قلقهم بشأن ري نحو 150 فدانًا يعتمدون عليها، باستخدام أكثر من 15 ماكينة ري. كما طالبوا الجهات المعنية بسرعة التدخل لحل المشكلة، وتكثيف أعمال التطهير والتبطين، وتنظيم المناوبة لضمان وصول المياه بشكل منتظم.

