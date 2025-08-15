579 إزالة في أسبوع.. سوهاج تواصل حسم التعديات على أملاك الدولة (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن اللواء د. عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، إزالة 579 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية، وذلك بنهاية الأسبوع الأول من المرحلة الأولى من الموجة 27 لإزالة التعديات، التي انطلقت في 9 أغسطس الجاري.

وأوضح المحافظ أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، شنت حملات مكبرة أسفرت عن إزالة 34 حالة تعدٍ على أملاك الدولة وجهات الولاية، ومبانٍ بدون ترخيص، بمساحة إجمالية بلغت 2574 مترًا مربعًا، والتعامل مع 445 حالة من المتغيرات المكانية، إضافةً إلى إزالة 100 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 3 أفدنة و9 قراريط.

وأكد "سراج" أن الحملات تأتي في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية وموارد الدولة، وضمان حق الشعب في أملاك الدولة التي تُستخدم لإقامة مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على جميع المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن المراكز التكنولوجية بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء جاهزة تمامًا لاستقبال المواطنين لإنهاء طلبات التصالح واستصدار تراخيص البناء طبقًا للقانون، مع تقديم التسهيلات اللازمة لتجنب التعرض لموجات الإزالة.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة الميدانية اليومية، وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.