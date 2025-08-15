بعد أمطار 5 أيام.. انتظام حركة السياحة بمدينة سانت كاترين (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

أكدت الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث بوزارة السياحة والآثار، استقرار الأوضاع في مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، عقب تعرضها لسقوط أمطار على مدار خمسة أيام متتالية، كان آخرها أمطار غزيرة في منطقة وادي الأربعين أمس.

وأوضح مدير آثار جنوب سيناء، أن جميع التجمعات المائية الناتجة عن الأمطار تقع خارج نطاق المواقع الأثرية، ولا تشكل أي خطورة على المعالم التاريخية أو حركة الزوار في المنطقة.

وأشار مدير آثار جنوب سيناء إلى أن فرق المتابعة الميدانية تواصل أعمالها على مدار الساعة، للتأكد من سلامة كافة المواقع، والتعامل الفوري مع أي مستجدات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد ممدوح أنور علي، رئيس مدينة سانت كاترين، أن حركة السياحة تسير بشكل طبيعي، حيث تستقبل المدينة أفواجًا سياحية لزيارة معالمها والاستمتاع بأجوائها الفريدة وطبيعتها الخلابة.

وأوضح المهندس عبد المجيد مصطفى، مدير عام إدارة المياه الجوفية بالمحافظة، أن تجمعات المياه جاءت نتيجة جريان الأمطار من قمم الجبال في مجراها الطبيعي حتى وصلت إلى السدود والبحيرات الصناعية التي أُنشئت لتخزين مياه الأمطار.

وأضاف المهندس عبد المجيد، أن تدفقات المياه أسفرت عن سيول ضعيفة لم تسبب أي خسائر مادية في الطرق أو المنشآت أو البنية التحتية بالمدينة، لافتًا إلى أن السيول الشديدة في سانت كاترين تتجه إلى مدن الطور ونويبع ودهب، نظرًا لطبيعة التربة الصخرية التي تدفع كميات المياه الكبيرة إلى تلك المدن على هيئة سيول ضعيفة.

وأشار مدير عام إدارة المياه الجوفية، إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة حالة السدود والبحيرات بالمدينة للتأكد من كفاءتها وعدم تأثرها بتدفق المياه، موضحًا أن أعمال المتابعة شملت جميع مشروعات الحماية من أخطار السيول على مستوى المحافظة، وتبين أن سد السعال يحتاج إلى تطهير، بينما يحتاج سد سيلاف إلى إعادة تأهيل.