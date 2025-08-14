السويس - حسام الدين أحمد:

أعلنت جامعة الجلالة عن إطلاق برنامج "Pharm‑D" للصيدلة الإكلينيكية، الذي وصفته بأنه الأول من نوعه في مصر والمنطقة العربية لدمجه المبتكر لتقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم الصيدلي، بهدف إعداد خريجين قادرين على قيادة مستقبل الرعاية الصحية وصناعة الدواء.

جاء الإعلان خلال اللقاء السنوي الذي نظمته الجامعة للإعلاميين والصحفيين، بحضور الدكتور محمد الشناوي، رئيس الجامعة، الذي أكد أن "تطوير التعليم الصيدلي لم يعد خيارًا بل ضرورة، وبرنامج Pharm‑D يمثل نموذجًا لهذا التحول".

وأوضحت الدكتورة أميرة عبدالمتعال، عميد كلية الصيدلة، أن البرنامج يمتد على 179 ساعة معتمدة، بالإضافة إلى 300 ساعة من التدريب العملي المكثف في مستشفيات وصيدليات وشركات أدوية كبرى، مع فرص للتدريب الدولي في ألمانيا والصين والهند.

ويتميز البرنامج بتزويد الطلاب بأدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في تصميم الأدوية وتحليلها، عبر تطبيقات مثل AutoDock Vina وPyMol واستخدام لغة بايثون، بالإضافة إلى مشاريع تطبيقية مبتكرة مثل "Pharmacy Startup Journey" وتصميم تطبيقات ذكية لرعاية كبار السن.

من جانبه، أشار الدكتور إيهاب حسانين، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، إلى أن البرنامج يسعى لبناء عقلية بحثية وريادية لدى الطلاب ليكونوا جاهزين لمفهوم "الصيدلة الذكية".

ولدعم هذا التوجه، أقامت الجامعة شراكات استراتيجية، أبرزها مع جامعة ولاية أريزونا (ASU) الأمريكية لتطوير المناهج، واتفاقية تعاون بحثي مع جامعة أوساكا اليابانية في مجال تصميم الأدوية ومكافحة السرطان.

وعلى الصعيد المحلي، وقعت كلية الصيدلة بروتوكولات تعاون مع جهات مرموقة لتدريب الطلاب، منها مستشفى 57357، ومؤسسة بهية، وهيئة الدواء المصرية (EDA)، ومستشفيات مجموعة كليوباترا، وشركة الحكمة للأدوية، لضمان حصول الطلاب على تجربة مهنية حقيقية.

ويستهدف البرنامج تأهيل الخريجين للعمل في قطاعات متنوعة تشمل الصيدليات والمستشفيات، وشركات الأدوية، والتسويق الدوائي، والمعلوماتية الحيوية، والصيدلة الرقمية.

كما تلتزم الكلية بمسؤوليتها المجتمعية عبر مبادرات مثل القوافل الطبية وحملات التوعية، مساهمةً بذلك في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في مجالات الصحة والتعليم.