اتهامات بالتنمر.. والد نجم الأهلي "زيزو" يرد على شكوى ولي أمر بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

شهدت إحدى مدارس مدينة المنيا الجديدة أزمة بين ولي أمر ومدير المدرسة، مصطفى سيد، والد نجم النادي الأهلي أحمد "زيزو"، بعد أن تقدم الأول بشكوى رسمية يتهم فيها الثاني برفض قبول ابنه المصاب بضمور في العضلات، واستخدام عبارات اعتبرها الأب "صادمة وغير لائقة"، وهو ما نفاه مدير المدرسة بشكل قاطع.

شكوى رسمية أمام النيابة الإدارية

بدأت الأزمة، المثبتة بالشكوى رقم (514 لسنة 2025) التي تسلمتها النيابة الإدارية للتحقيق، عندما حاول مصطفى أحمد حسن، والد الطفل "محمد"، نقله إلى مدرسة الحي المتميز بعد تغيير محل إقامته.

رواية ولي الأمر

يروي الأب تفاصيل ما حدث، موضحًا أن ابنه "على قدر عالٍ من الذكاء" رغم معاناته من صعوبة في الحركة. ويذكر الأب أنه في يوم 27 يوليو الماضي، توجه إلى المدرسة لتقديم الأوراق، لكن المواجهة مع المدير، بحسب روايته، كانت بداية ما وصفه بـ"القتل المعنوي".

ووفقًا لتصريحاته لمصراوي، فإن طلبه باختبار ابنه في طابق أرضي قوبل بالرفض، كما قوبل اقتراحه بتوفير مرافق خاص على نفقته الشخصية بالرفض أيضًا. ويضيف الأب أن الحوار وصل إلى نقطة صادمة عندما تلقى ردًا، فهم منه أن الأولوية يجب أن تكون للطلاب الأصحاء، وهو ما اعتبره الأب "صاعقة" نزلت عليه.

ويستكمل الأب أنه عندما حاول شرح حقوق ابنه التي يكفلها قانون الدمج، رد عليه المدير، بحسب روايته، بعبارات تحمل طابع التهكم، مقترحًا عليه اللجوء لنواب برلمانيين لتغيير القانون. كما ذكر أن زوجته ذهبت في محاولة أخرى لكنها قوبلت بأسئلة اعتبرتها "جارحة" حول كيفية رعاية الطفل.

مدير المدرسة يرد: "محاولة للتشهير"

من جهته، نفى مصطفى سيد، مدير المدرسة، هذه الاتهامات جملة وتفصيلًا. وأكد في تصريحاته لمصراوي أن والد الطالب هو من حضر من دون نجله، وأن المدرسة تضم بالفعل طلاب دمج، متسائلًا عن سبب اختلاق الأزمة. واعتبر مدير المدرسة أن ما يحدث هو محاولة للتشهير به، مشيرًا إلى أنه بدأ في اتخاذ إجراءاته القانونية ضد والد الطالب.

"التعليم" تعلق: ربما حدث سوء فهم

بدورها، أوضحت مديرية التربية والتعليم بالمنيا أن التحقيقات جارية في الواقعة، وأن الخلاف، كما يبدو من التحقيقات الأولية، دار حول توفير مرافق شخصي للطفل وهو أمر غير متاح بالمدرسة، مرجحةً أن والد الطالب قد "أساء فهم كلام المدير".