بالصور- إنقاذ منازل من حريق مخلفات على طريق بالمنوفية

02:50 م الخميس 14 أغسطس 2025
المنوفية – أحمد الباهي:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الخميس، من السيطرة على حريق محدود اندلع في مخلفات ونباتات جافة بطريق "الباجور–شبين" بنطاق مركز الباجور، قبل امتداده إلى منازل مجاورة.

وقال أحمد عبد السيد، شاهد العيان والمبلغ عن الحادث، لـ مصراوي، إنه أثناء قيادته دراجته النارية، لاحظ اشتعال النيران في بوص وكميات من القمامة على جانب الطريق، في البداية لم يتوقف، لكنه عند عودته بعد دقائق فوجئ باتساع الحريق واقترابه من المنازل، فتوجه فورًا إلى الحماية المدنية وأبلغهم بالواقعة محددًا موقعها.

وأضاف أن فرق الإطفاء وصلت خلال دقائق، وتمكنت من إخماد النيران ومنع انتشارها، مرجحًا أن يكون السبب إشعال أحد الأهالي للقمامة ثم مغادرته المكان دون إطفائها، مختتمًا حديثه: "الحمد لله ربنا سترها، أهم شيء إن النار ما وصلتش للبيوت."

حريق مخلفات المنوفية قوات الحماية المدنية
