رئيس مدينة دسوق يوزع مياه مثلجة على عمال النظافة بكفر الشيخ -صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:



وزع جمال ساطور، رئيس مدينة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الخميس، مياه مثلجة ومشروبات باردة (عصائر) على عمال النظافة أثناء عملهم.



كما قرر رئيس مركز ومدينة دسوق إلغاء عمل الفترة الثانية لعمال النظافة أثناء الموجة الحارة منعًا لتعرض أي عامل لمكروه.



ووجه نائب رئيس مدينة دسوق لشئون جهاز النظافة والتجميل سند أبو كيلة بإعادة تنظيم أعمال النظافة بالأحياء في الصباح الباكر (فترة العمل الأولى) والفترة المسائية فقط وإيقاف العمل بالفترة الثانية خلال الموجة الحارة في جميع أنحاء المدينة.





