عمر الشافعي سكرتيرًا عامًا وإيهاب مكاوي سكرتيرًا مساعدًا بجنوب سيناء

جنوب سيناء- رضا السيد:

اعتمدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية حركة محلية محدودة، جرى خلالها تعيين عمر محمود الشافعي الأكرت سكرتيرا عاما بجنوب سيناء، و إيهاب محمد مكاوي سكرتيرا مساعدا.

وتضمنت الحركة تعيين 12 سكرتير عام وسكرتير مساعد في 10 محافظات، بواقع 7 سكرتيري عموم و5 سكرتيري مساعدين، وذلك في إطار متابعة الوزارة المستمرة لأداء قيادات المحليات، وضبط منظومة العمل المحلي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تصعيد الكفاءات المتميزة واستبعاد المقصرين.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، القيادات الجديدة بأهمية التواجد الميداني وخدمة المواطنين، والاستماع إلى مشاكلهم، وإيجاد حلول سريعة مع المتابعة الدورية للملفات الخدمية والتنموية، ودفع وتيرة العمل بها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تجري تقييمًا مستمرًا لأداء قيادات الإدارة المحلية بالتنسيق مع المحافظين، لضخ دماء جديدة في المناصب القيادية، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات، وتحقيق معدلات إنجاز مرتفعة.