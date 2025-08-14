إعلان

بالصور- تركيب محول كهرباء لتغذية محطات صرف البواخر السياحية بكورنيش أسوان

12:14 م الخميس 14 أغسطس 2025
أسوان - إيهاب عمران:

أعطى الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، توجيهاته للمسئولين بقطاع كهرباء أسوان، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، لسرعة إقامة غرفة مؤمنة لمحولات الكهرباء المغذية لمحطات الصرف الصحى الخاصة بالمراسي السياحية والفنادق العائمة بكورنيش النيل الجديد.
وأضاف أنه سيتم البدء بتركيب محول قدرة 500 كيلو فولت / أمبير لتغذية محطات الصرف الصحى وسحب الصرف الخاص بالبواخر السياحية تأكيداً بأن هذه المراسى صديقة للبيئة، موضحاً أن تنفيذ هذا الإجراء يأتى نتيجة تعرض هذه المحولات فى الأعوام السابقة للسرقة مما أدى إلى تأخر تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل الجديد عن المعدلات المخطط لها
وأكد محافظ أسوان على أننا خلال الفترة الحالية على دفع العمل بكافة المشروعات الجارية والتدخل لإيجاد حلول سريعة للمتعثرة منها أو المتوقفة لدخولها الخدمة لتعود بالعوائد الإيجابية على المواطن الأسوانى .

