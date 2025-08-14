خلاف على سعر التين الشوكي ينتهي بجريمة قتل في المنيا- صور



المنيا- جمال محمد:

شهدت مدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، جريمة مؤلمة خلال الساعات الماضية، إذ قُتل شاب على يد بائع تين شوكي إثر مشاجرة بينهما على السعر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بين شاب وبائع تين شوكي بمنطقة شرق المحطة بمدينة بني مزار، بسبب الخلاف على سعر الشراء، مما أسفر عن مقتل أحدهما.

على الفور انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، إذ تبين مقتل "محمد. ر.ا"، 28 عاما، على يد بائع التين بعد أن تلقى طعنة قاتلة في القلب، أسفرت عن وفاته في الحال.

تم ضبط المتهم عقب تداول مقطع فيديو يوثق الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.