‬السيطرة على حريق اندلع في شقة سكنية بسوهاج (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، اليوم الأربعاء، على حريق اندلع في شقة سكنية بمدينة طهطا شمال المحافظة، دون وقوع خسائر بشرية.

وتلقى اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بالواقعة، وتبين من التحريات الأولية أن الحريق نشب في شقة بالطابق الثالث مملوكة للمدعو مصطفى رجب السيد (36 عامًا) مبيض محارة، ما أسفر عن احتراق بعض محتويات الشقة.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.