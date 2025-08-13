إعلان

‬السيطرة على حريق اندلع في شقة سكنية بسوهاج (صور)

10:21 م الأربعاء 13 أغسطس 2025
سوهاج - عمار عبدالواحد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، اليوم الأربعاء، على حريق اندلع في شقة سكنية بمدينة طهطا شمال المحافظة، دون وقوع خسائر بشرية.

وتلقى اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بالواقعة، وتبين من التحريات الأولية أن الحريق نشب في شقة بالطابق الثالث مملوكة للمدعو مصطفى رجب السيد (36 عامًا) مبيض محارة، ما أسفر عن احتراق بعض محتويات الشقة.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.

?السيطرة على حريق اندلاع حريق في شقة سكنية قوات الحماية المدنية بسوهاج نشوب حريق في شقة بالطابق الثالث
